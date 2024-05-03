03 May 2024 - 09:59 - Gündem

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

Antalya'da yaşayan vatandaşlar dikkat! 04 Mayıs 2024 Cumartesi günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintiler, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte Antalya’da elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle: