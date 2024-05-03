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4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

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Antalya'da yaşayan vatandaşlar dikkat! 04 Mayıs 2024 Cumartesi günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintiler, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte Antalya’da elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mask
4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak
4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak
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Antalya'da yaşayan vatandaşlar dikkat! 04 Mayıs 2024 Cumartesi günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintiler, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

AKSU

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Yeşilkaraman, Merkez Fetthali, Merkez Karaöz, Merkez Kurşunlu ve çevresi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

DEMRE

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Küçükkum ve çevresi.

DÖŞEMEALTI

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Yeniköy ve çevresi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

ELMALI

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Büyüksöğle ve çevresi.

FİNİKE

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Turunçova, Merkez Yalnız ve çevresi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

GAZİPAŞA:

Saatler: 05:00 - 07:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Beyobası, Merkez Ilıca ve çevresi.

KAŞ:

Saatler: 09:00- 16:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Gelemiş, Merkez Ova ve çevresi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

KEMER:

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Yeni Mahalle ve çevresi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

KEPEZ:

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Barış, Merkez Yükseliş, Merkez Zafer ve çevresi.

KORKUTELİ:

Saatler: 09:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Bölgeler: Merkez Leylek ve çevresi.

4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

MANAVGAT:

Saatler: 09:00 - 17:00 / 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Yatırım ve Manevra Çalışmaları

Etkilenen Bölgeler: Merkez Çardakköy, Merkez Güzelyalı, Merkez Çolaklı ve çevresi.

Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kesinti yaşanacak saatlerde gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalı.

 

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03 May 2024 - 09:59 Antalya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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