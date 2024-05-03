4 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak

Antalya'da yaşayan vatandaşlar dikkat! 04 Mayıs 2024 Cumartesi günü bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Kesintiler, bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak.
AKSU
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Yeşilkaraman, Merkez Fetthali, Merkez Karaöz, Merkez Kurşunlu ve çevresi.
DEMRE
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Küçükkum ve çevresi.
DÖŞEMEALTI
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Yeniköy ve çevresi.
ELMALI
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Büyüksöğle ve çevresi.
FİNİKE
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Turunçova, Merkez Yalnız ve çevresi.
GAZİPAŞA:
Saatler: 05:00 - 07:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Beyobası, Merkez Ilıca ve çevresi.
KAŞ:
Saatler: 09:00- 16:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Gelemiş, Merkez Ova ve çevresi.
KEMER:
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: TEİAŞ Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Yeni Mahalle ve çevresi.
KEPEZ:
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Barış, Merkez Yükseliş, Merkez Zafer ve çevresi.
KORKUTELİ:
Saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Etkilenen Bölgeler: Merkez Leylek ve çevresi.
MANAVGAT:
Saatler: 09:00 - 17:00 / 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Yatırım ve Manevra Çalışmaları
Etkilenen Bölgeler: Merkez Çardakköy, Merkez Güzelyalı, Merkez Çolaklı ve çevresi.
Antalya'da yaşayan vatandaşlar, kesinti yaşanacak saatlerde gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmalı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.