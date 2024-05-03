Rezerv alanında kamyoncu isyanı!

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yerle bir olan Malatya’da inşa ve ihya çalışmaları devam ederken, bazı olumsuzluklar burada çalışan firma elamanlarını da olumsuz etkiliyor. Özellikle inşaat alanında çıkarılan toprak, taşıyan kamyoncular yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, önemli açıklamada bulundular.

En büyük sıkıntılarının yol etraflarına gelişigüzel araç parkları olduğunu ifade den kamyoncular, bu sorundan dolayı çalışmakta güçlük çektiklerini söylediler.

“DEVAMLI ELEŞTİRİLDİK”

Eleştirilere maruz kaldıklarını belirten kamyoncular,

“Bizler Malatya’nın inşa ve ihyası için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yeri geldi ‘hızlı gidip geliyorlar, kazaya neden olacaklar’ gibi eleştirilere maruz kaldık. Depremlerden sonra yıkım işlemlerinde enkaz kaldırma işlerini bizler yaptık. Malatya’daki yıkımların bir an önce bitirip, enkazları kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Toz, toprak, duman içerisinde kaldık ama dikkatli olmadığımız, hız yaptığımız konusunda da devamlı eleştirildik. Hızlı olmasaydık işleri nasıl yetiştirecektik ki? Bu gibi eleştirileri duymazlıktan geldik ve işimizden taviz vermedik”

diye konuştular.

“YOLLAR ZATEN DAR”

Rezerv alanı olan Bakırcılar Çarşısı’ndaki çalışmaları esnasında yine sıkıntılar yaşadıklarını belirten kamyoncular,

“Bizler enkaz kaldırma esnasında yaşadığımız sıkıntıların başka bir çeşidini şimdi de yaşıyoruz. Yollar zaten dar. Yolların kenarlarına konteynerler kurulmuş. Bunun dışında bir de gelişigüzel araç parkları var. Kamyonlar büyük, yollarda araçlar var ve biz geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Trafik sıkışıklığı yaşanınca vatandaşlar yine suçu bizde buluyorlar, bazen sözlü olarak tepki gösteriyorlar. Suç bizim değil. Suç yollara araçlarını park edip, çekip gidenlerde. Bizler işimizi yapmak zorundayız. Sadece vatandaşlarımızdan yol kenarlarına, özellikle bizlerin gelip geçtiği güzergahlara araçlarını park etmemelerini istiyoruz. Ne kadar hızlı çalışırsak, o kadar Malatya’nın yararına olur”

ifadelerinde bulundular.