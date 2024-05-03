Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre Adıyaman’da:
“Bugün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi 3006, 3008, 3005 sokaklara,
Bugün 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi 3003, 3002 sokaklara,
Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi 2736, 2738, 2740, 2743, 2745, 2736, 2732, 2727, 2739, 2731 Nolu sokaklara,
Bugün 14.45 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2829, 2858 Nolu sokaklara,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çimko Çimento’ya,
Yarın 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri kuzey tarafı aboneleri, Yarmakaya Köyü civarı, Börgenek Köyü civarı, TPAO Kayacık yolu Şambayat sahası, Güvenç Beton, Saf Beton bölgelerine,
Yarın 01.00 ila 01.15 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri kuzey tarafı aboneler, Güzelevler Mah. Kç. Sanayi Sitesi, Volswagen servisi ile özel trafolu müşterilere,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.