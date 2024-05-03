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Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı mask
Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı
Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı
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AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Bugün 08.30 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi 3006, 3008, 3005 sokaklara,

Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

Bugün 10.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi 3003, 3002 sokaklara,

Bugün 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi 2736, 2738, 2740, 2743, 2745, 2736, 2732, 2727, 2739, 2731 Nolu sokaklara,

Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

Bugün 14.45 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi 2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2829, 2858 Nolu sokaklara,

Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çimko Çimento’ya,

Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

Yarın 08.30 ila 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri kuzey tarafı aboneleri, Yarmakaya Köyü civarı, Börgenek Köyü civarı, TPAO Kayacık yolu Şambayat sahası, Güvenç Beton, Saf Beton bölgelerine,

Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

Yarın 01.00 ila 01.15 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzeri kuzey tarafı aboneler, Güzelevler Mah. Kç. Sanayi Sitesi, Volswagen servisi ile özel trafolu müşterilere,

Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Gerger ilçesine bağlı Konacık, Eskikent, Deyro, Tillo, Geçitli, Helezin, Dallarca, Sofiler, Bildiş, Gönen, Hellim, Dosnik, Hevenk, Gudayık, Karuk, Kaşyazı, Güney Pınarı, Tankut, Husukan, Vankok, Sakol, Gözpınar, Geçitli, Aldosek, Kağındak, Ortanca, Onevler Köyleri ile Özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman’ın Merkez ve Gerger bölgelerine uyarı

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03 May 2024 - 09:49 Adiyaman- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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