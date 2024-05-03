03 May 2024 - 09:46 - Gündem

Doğanşehir'in imar planı konuşuldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen bir dizi çalışmalar için Malatya'ya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ziyaret kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Doğanşehir ile alakalı Doğanşehir'in imar ve yapım planları ile ilgili istişarede bulundular.