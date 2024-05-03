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Doğanşehir'in imar planı konuşuldu

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen bir dizi çalışmalar için Malatya'ya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ziyaret kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Doğanşehir ile alakalı Doğanşehir'in imar ve yapım planları ile ilgili istişarede bulundular.

Doğanşehir'in imar planı konuşuldu Malatya haber mask
Doğanşehir'in imar planı konuşuldu Malatya haber
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen bir dizi çalışmalar için Malatya'ya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ziyaret kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Doğanşehir ile alakalı Doğanşehir'in imar ve yapım planları ile ilgili istişarede bulundular.

Doğanşehir'in imar planı konuşuldu

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen Beyefendi ile birlikte bir araya gelerek Doğanşehir'imizin İmar ve Yapım Planları noktasında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Doğanşehir'in imar planı konuşuldu

Kaynak: BÜLTEN
# Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği, Vedad Gürgen, imar planı, doğanşehir, doğanşehir imar planı, malatya, Busabah malatya

03 May 2024 - 09:46 Malatya- Gündem

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