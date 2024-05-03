Doğanşehir'in imar planı konuşuldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen bir dizi çalışmalar için Malatya'ya geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ziyaret kapsamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen ile Doğanşehir ile alakalı Doğanşehir'in imar ve yapım planları ile ilgili istişarede bulundular.
Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen Beyefendi ile birlikte bir araya gelerek Doğanşehir'imizin İmar ve Yapım Planları noktasında istişarelerde bulunduk. Sayın Bakan Yardımcımıza desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.