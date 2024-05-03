Özgül: kendilerine mezar almış olacaklar

BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek, Malatya’da emlak sektöründeki son durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Malatya’da bir belirsizliğin olduğunu ve yetkililerin bu belirsizlikler karşısında vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

Çarpıcı ifadelerde bulunan Özgül, yetkililerin zaman zaman basın aracılığı ile vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

“HİÇ KİMSEDEN BİLGİ ALAMIYOR”

Gayrimenkul sektöründeki durağanlığın devam etiğini kaydeden Özgül,

“Malatya’da gayrimenkul sektörünün değişmemesinin birinci nedeni vatandaşlar önünü göremiyor. İkinci neden ise bankaların mevduat faizlerinin çok yüksek olması. Örneğin bir milyonu olan bir yatırımcı, bir daire alacağına, bankaya yatırıyor 50 bin lira para alıyor. Bu faiz oranı değişmediği müddetçe bu durgunluk devam edecek. Ayrıca şehrimizde yaşanan depremden dolayı Malatya'mızın yetkilileri gerek siyasi partilerimiz olsun, gerek belediye başkanlarımız olsun bu konuda biraz yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Sebebi de şu; depremin üzerinden 1,5 yıl geçti, vatandaşta bir karamsarlık var. Vatandaş önünü göremiyor. Karşısında muhatap bulamıyor. AFAD’a gidiyor, AFAD doğru bilgi vermiyor, valiliğe gidiyor, valilik vatandaşı aydınlatamıyor. Vatandaş sorunlarına çözüm bulamıyor. Malına satabilen çoğu insan Malatya’dan gidecek. Mallarını paraya çeviremedikleri için burada kalmak zorundalar. Emlakçılar Odası olarak buradan şehrimizin idarecilerini, siyasi partilerin milletvekillerine çağrıda bulunuyorum. Vatandaşı nasıl yönlendireceklerse, nasıl bir plan yapmışlarsa, nasıl bir proje yapmışlarsa, Malatya'nın yeniden kurulumu için ne gibi bir çalışma varsa en az ayda bir televizyonlarda, yazılı- görsel basında vatandaşı bilgilendirmeleri gerekiyor. Vatandaş önünü göremiyor. Vatandaş şu an hiç kimseden bilgi alamıyor. Hiçbir bürokrat vatandaşı bilgilendiremiyor. Çünkü kimse bir şey bilmiyor. Mutlaka bir projesi vardır Malatya'nın. Mutlaka nasıl yapılacağı, şehrin nasıl şekilleneceğini bile birisi vardır herhalde”

şeklinde konuştu.

“NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR”

Vatandaşların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Özgül,

“Seçimler bitti, belediye başkanları makamlarına oturdular. Vatandaşı bilgilendirsinler, projeleri ne? Seçimin üzerinden bir ay geçti halen belirsizlik devam ediyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın halkı bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Vatandaşların kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Gayrimenkul sahipleri ne yapacaklarını bilemiyorlar, konutlarının ne olacağını kimse bilmiyor”

dedi.

“KENDİLERİNE MEZAR ALMIŞ OLACAKLAR”

Güçlendirme çalışmalarını doğru bulmadığını kaydeden Özgül,

“Hasar raporlarında değişik yapılarak örneğin ağır hasarlı binaların ortaya hasarlıya çevrilerek güçlendirme olayları var. Örneğin geçen Bostanbaşı civarına gittim, oradaki balarda oturulması mümkün değil. Darmadağın olmuş binaların tadilatına başlamışlar. Ben burada gerek Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğümüz olsun gerek valiliğimiz olsun bu tür güçlendirmelerin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Bu şekilde güçlendirilen binalarda mal sahipleri oturmayacaklar, maddi durumu iyi olmayan veya sonradan şehrimize gelen insanlara verecekler. Allah korusun bir depremde bu binaların tamamı insanlara mezar olacaktır. Güçlendirilecek bina depreme ne kadar dayanıklı olabilir? Örneğin Elazığ depreminde güçlendirilen binalar vardı. Örneğin Hakimbey Apartmanı güçlendirilmiş, 17’nci saniyede yıkıldı. Yeni Camii’de güçlendirildi. O da yıkıldı. Yani güçlendirmenin ne kadar faydalı, ne kadar sağlıklı olacağını bilemiyorum. Ama vatandaşlarımıza şunu söylüyorum özellikle Malatya’da gayrimenkul almak isteyen veya kiraya gitmek isteyen vatandaşlarımız 6 Şubat öncesi, depremlerde zarar görmüş konutlara kesinlikle girmemelerini istiyorum. Satın almamalarını istiyorum. Çünkü kendilerine mezar almış olacaklar”

söyleminde bulundu.

“ARAŞTIRMALARI GEREKİYOR”

Bazı vatandaşların konteynerde kalıp evlerini kiraya verdiği yönündeki iddialara ilişkinde bir açıklama yapan Özgül,

“Konteynerde oturup evini kiraya verenlerin olduğu yönünde de duyumlarımız var. Bildiğim kadarıyla her konteyner kente bir kaymakam görevlendirilmiş. Buralarda görevli kaymakamlarımız zaten orada oturanların kendilerinde bilgileri var. Araştırmaları gerekiyor, gerçekten ihtiyacı varsa konteynerde kalsın ihtiyacı yoksa evinde otursun. Evde kendisi oturmaya korkuyor, evini kiraya veriyor. Kendisi konteynerde kalıyor. Sayın valimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Konteynerde kalan insanların tamamı araştırılarak hakikaten evinin hasarlı olup olmadığı araştırıldıktan sonra konteynerde ikamet etmelerine müsaade edilmeli”

diye konuştu.

“ TOKİ’NİN BUNA ÇÖZÜM BULMASI LAZIM”

TOKİ konutlarının kira fiyatlarının en fazla 8 bin TL olması gerektiğini belirten Özgül,

“Kiraların bir standarda oturtulması lazım özellikle TOKİ’lerde fahiş fiyatlar tespit edilirse buna bir çözüm bulunması lazım. Gerekirse o konut vatandaşın elinden alınmalı. Uygun kiralarla insanlar oturmalı. Bugün Gelincektepe’de kiralar 8 bin civarı. Normal 8 bin lira. İkizce bölgesinde ev sahiplerinin fahiş fiyat istedikleri bize gelen duyumlar arasında TOKİ’nin buna çözüm bulması lazım. İkizce TOKİ’de kiraların en fazla 7 bin, 7 bin 500 lira olması gerekiyor. TOKİ devlet konutları olduğu için devlet buna bir çözüm bulmalı. Bu kiralara bir sınır getirilmeli”

ifadelerini kullandı.

“KONTEYNERLERİN SORUNU ÇOK”

Son olarak KOSGEB kredileri ile esnafların sorun ve sıkıntılarına ilişkin bir değerlendirme yapan Özgül,

“KOSGEB kredileri bizim birlik başkanımız Şevket Keskin’in de bilgisi dahilinde. Yaklaşık 8 meslek grubuna verilmiyor. Başta emlakçılar, muhasebeciler, serbest meslek erbabına KOSGEB kredi vermiyor ama emlakçı da bu depremi yaşadı, ofisi gitmiş halen daha konteyner bulamamış. Burada KOSGEB özellik deprem bölgesinde esnaf ayrımı yapmaması lazım. Tamamına verilmesi gerekiyor. Biz burada siyasi partilerimizin milletvekillerine durumu bildirdik, çözülecek dediler. Uğraşıyorlar, çözülecek diye bekliyoruz ama şu an zaten KOSGEB ‘de para da yoktur. Kredisi onaylanana dahi para verilemiyor. Buna nasıl bir çözüm bulunacak onu da bilmiyoruz. Burada ben Emlakçılar Odası Başkanı olarak Sayın Valimden istirham ediyorum, konteyner iş yerlerinde örneğin Hanımınçiftliği, Fahri Kayahan civarında, Tecde yolu üzerine konulan konteynerlerin sorunu çok. Başta tuvalet sorunu var, su sorunu var. Buralara insanların zaruri ihtiyaçlarını giderecek tuvaletlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca birçok konteynerin altları çürümüş. Konteynerler çöküyor. Bunun tamiratı için esnaflara yardımcı olunması gerekir. Tadilat ihtiyacı olan konteynerlerin tadilatının yapılması gerekiyor”

açıklamasında bulundu.