Yastık ve yorganlar neden havalandırılır?

Özellikle kış mevsiminde bahar mevsimine geçişlerde ve zaman zaman kışın havaların güneşli olduğu günlerde çoğu ev hanımı yastık veya yorganları balkon demirlerine asarak havalandırıyor. Yastık ve yorganların havalandırılmasının hem hijyen hem de sağlık açısından birçok faydası bulunuyor.

Kışın havaların soğuk olması nedeni ile evler tam anlamıyla havalandırılamıyor. Temizlik yapıldığında da camlar açılsa da tozlar özellikle yastık ve yorganlara yapışıyor. Kılıflar düzenli olarak değiştirilse de yünlere işleyen tozlardan kolay kolay kurtulmak mümkün değil. İnsan sağlığını ciddi derecede etkileyen bu tozlar özelikle astımı olan hastaları rahatsızlanmasına neden olurken çeşitli alerjileri de tetikleyebilecek bir etki gösteriyor.

Bu noktada evde temizlik veya toz alma gibi işler yapılacağı zaman tozların havalanmasını ve yatağa yapışmasını önlemek için toz alırken nemli bir bez kullanılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar kışın mümkün olduğunda yastık ve yorganların havalandırılmasını tavsiye ederken özellikle bahar ayları ve geçiş dönemlerinde yastık ve yorganların güneşin altında 2-3 saat havalandırılması gerektiğini belirtiyor.

Havaların güzel ve güneşi olduğu günlerde mutlaka pencere ve perdelerin açılarak evlerin havalandırılması da yine sağlık açısından büyük önem arz ediyor.