- Yaşam

Yastık ve yorganlar neden havalandırılır?

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Malatya’da havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ile birlikte artık evlerde yün yorganlar yerine daha ince yazlık yorganlara kullanılmaya başladı. Yün yorganlar ise şu günlerde havalandırılarak bir sonraki kış mevsiminde kullanılmak üzere kaldırılmaya başlandı. Peki yastık ve yorganları havalandırmak neden önemli?

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Yastık ve yorganlar neden havalandırılır malatya haber
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Özellikle kış mevsiminde bahar mevsimine geçişlerde ve zaman zaman kışın havaların güneşli olduğu günlerde çoğu ev hanımı yastık veya yorganları balkon demirlerine asarak havalandırıyor. Yastık ve yorganların havalandırılmasının hem hijyen hem de sağlık açısından birçok faydası bulunuyor.

Yastık ve yorganlar neden havalandırılır?

Kışın havaların soğuk olması nedeni ile evler tam anlamıyla havalandırılamıyor. Temizlik yapıldığında da camlar açılsa da tozlar özellikle yastık ve yorganlara yapışıyor. Kılıflar düzenli olarak değiştirilse de yünlere işleyen tozlardan kolay kolay kurtulmak mümkün değil. İnsan sağlığını ciddi derecede etkileyen bu tozlar özelikle astımı olan hastaları rahatsızlanmasına neden olurken çeşitli alerjileri de tetikleyebilecek bir etki gösteriyor.

Bu noktada evde temizlik veya toz alma gibi işler yapılacağı zaman tozların havalanmasını ve yatağa yapışmasını önlemek için toz alırken nemli bir bez kullanılması tavsiye ediliyor. 

Yastık ve yorganlar neden havalandırılır?

Uzmanlar kışın mümkün olduğunda yastık ve yorganların havalandırılmasını tavsiye ederken özellikle bahar ayları ve geçiş dönemlerinde yastık ve yorganların güneşin altında 2-3 saat havalandırılması gerektiğini belirtiyor.

Havaların güzel ve güneşi olduğu günlerde mutlaka pencere ve perdelerin açılarak evlerin havalandırılması da yine sağlık açısından büyük önem arz ediyor.

 
 

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03 May 2024 - 09:31 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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