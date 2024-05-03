Kahramanmaraş’ın bu ilçeleri bugün ve yarın dikkat

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 08.00 ila 11.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Elmalı, Körücek, Kalaycık, Kışla, Hacıhasanlı, Gökçek, Sarıyatak, Akarca, Ovacık Mahalleleri, Balıkçıl, Ağlıca, Doğan, Alembey, Çatova, Küçükyapalak mahallelerinin bir kısmı ile Afşin ilçesine bağlı Çomüdüz Alimpınar mahalellerine,
Bugün 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Tepebaşı, Akören ve Orhangazi mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Akören, Çatova, Tepebaşı, Alembey, Eldelek, Küçükyapalak, Büyükyapalak, Evcihüyük, İncecik, Uncular, Karamağara, Kayageçit, Fakıoğlu, Uzunpınar, Kızılleylek, Alkayaoğlu, Beyyurdu, Köşköy, Yapılı, Keçemağara, Horhor, Çıtlık ve Kışla mahallelerine,
Bugün 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Sadakalar, Ganidağketiler, Tilkiler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba, Dedeler, Yeşilyurt mahallelerine,
Yarın 08.00 ila 08.30 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Çoğulhan, Alemdar, Çomüdüz, Berçenek, Büget, Kaşanlı, Tatlar, Büyüktatlı, Koçovası, Oğlakkayası, Haticepınarı, Örenli, Dokuztay, Armutalan, Dağlıca, Topaktaş, Tanır, İnci, Kangal, Hurman, İğdemlik, Bakraç, Emirilyas, Çobanbeyli, Arıtaş, Altunelma, Türkçayırı ve İncirli mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 14.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Çiçek, Çiçek OSB, Akbayır, Bakış, Sünnet, Özcanlı, Gümüşdöven, Akpınar, Barış, Ağcaşar, Alçiçek, Değirmenkaya, Umutlu, Gürsel, Biçin, Pınarbaşı, Kıyılar, Seyitaliler, Karaçar, Eskiköy, Hüyük, Kullar, Tatlar, Evcihüyük, Yeni Mahalle ve Büyükyapalak mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 14.20 saatleri arasında Elbistan/Ekinözü/Afşin ilçelerinde Ekinözü İlçesinde; Kabaktepe, Yeniköy, Kandil, Soysallı, Ortaören Mahalleleri, Elbistan ilçesinde; Kalealtı, İğde, Ortaklı, Çalış, Karaelbistan, Bahçelievler, Esentepe, Battalgazi, Kümbet, Ceyhan, Güneşli, Orhangazi, Tepebaşı, Akören Mahalleleri, Afşin ilçesinde; Kabaağaç mahallelerine,
Yarın 14.20 ila 17.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Karagöz ve Kuşkayası mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Bakraç Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi Tömek ve Sulutarla mevkiilerine,
Yarın 08.30 ila 09.00 ve 14.30 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi’nde bulunan tarımsal sulama abonelerine,
Yarın 08.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Memişkahya Mahallesi’ne elektrik enerjisi verilemeycek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.