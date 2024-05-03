- Sağlık

3 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

3 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Şükrü Şireci Eczanesi

 Atatürk (Kışla) Caddesi, No:37/A, Türkiye Finans yanı (Defacto üstü)

24 saat açık

İbni Sina Eczanesi

Sivas Caddesi, Benzinlik karşısı, No: 42, Battalgazi

24 saat açık

Yeşiltepe Eczanesi

Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı ASM karşısı, Tektud Mevkii

24 saat açık

Bulvar Eczanesi

Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi arkası, sağlık ocağı karşısı

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık”

 

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03 May 2024 - 09:13 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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