3 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
3 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Şükrü Şireci Eczanesi
Atatürk (Kışla) Caddesi, No:37/A, Türkiye Finans yanı (Defacto üstü)
24 saat açık
İbni Sina Eczanesi
Sivas Caddesi, Benzinlik karşısı, No: 42, Battalgazi
24 saat açık
Yeşiltepe Eczanesi
Yeşiltepe Nezahat Vahit Bozatlı ASM karşısı, Tektud Mevkii
24 saat açık
Bulvar Eczanesi
Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi arkası, sağlık ocağı karşısı
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.