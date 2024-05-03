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Malatyalılar dikkat!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar dikkat! mask
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FEDAŞ,  Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde  elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı , Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca ve Poyraz mahallelerine,

Bugün 9.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin ve Mihmanlı mahallerine,

Bugün 9.00 ila 17.00 saatleri arasında  Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Şişman, Kapıkaya, Kadıçayırı ve Karakaşçiftliğiköyü mahallerine,

Bugün 9.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Güdül ve Karaoğuz mahallerine,

Bugün 9.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesine,

Bugün 9.00 ila 12.00 saatleri arasında  Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su ve Tecde mahallerine,

Bugün 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca Ve Poyraz mahallerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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03 May 2024 - 08:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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