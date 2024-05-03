Malatyalılar dikkat!

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı , Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca ve Poyraz mahallelerine,
Bugün 9.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin ve Mihmanlı mahallerine,
Bugün 9.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kuluşağı, Ağılyazı, Karatepe, Şişman, Kapıkaya, Kadıçayırı ve Karakaşçiftliğiköyü mahallerine,
Bugün 9.00 ila 12.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Güdül ve Karaoğuz mahallerine,
Bugün 9.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar Mahallesine,
Bugün 9.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su ve Tecde mahallerine,
Bugün 12.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay, Behramlı, Ulutaş, Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak, Gümüşsu, Gökçe, Damlı, Koldere, Burçköy, Şiro Taraksu, Bayırköy, Mezraa, Akkent, Yalınca Ve Poyraz mahallerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.