Bugün Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın ve çok parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:
Merkez parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece
Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece
Arapgir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece
Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21 derece
Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece
Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece
Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece
Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece
Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece
Kale parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece
Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece
Pütürge parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece
Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece
Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.