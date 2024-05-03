Bugün Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın ve çok parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği belirtildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Öte yandan Malatya-merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:

Merkez parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece

Akçadağ parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece

Arapgir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece

Arguvan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21 derece

Battalgazi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece

Darende parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece

Doğanşehir parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece

Doğanyol parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece

Hekimhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece

Kale parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece

Kuluncak parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20 derece

Pütürge parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22 derece

Yazıhan parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24 derece

Yeşilyurt parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23 derece