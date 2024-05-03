Bedelli askerliğe zam mı geliyor?

Yeni yıl ile birlikte bedelli askerlik ücreti de artış gösterip 182 bin 9 lira 4 kuruş oldu. Ancak bazı kaynaklara göre bedelli askerliğe yeniden zam geliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılına girilen ilk haftalarda bedelli askerlik ücretinin zamlandığını açıklamıştı. Memur maaşlarındaki artışa göre belirlenen ve geçen yıl 122 bin 351 TL olan bedelli askerlik de zamlardan nasibini almıştı.

O dönem yapılan açıklamada,

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur”

ifadelerine yer verilmişti.

YENİDEN ZAM MI GELİYOR?

Ensonhaber’in haberine göre, bedelli askerliğe yeniden zam değerlendirmeleri yapılıyor. Buna göre bedelli askerlik 219 bin 167 liraya çıkabilir. Yani şu an 182 bin 608 lira olan bedelli askerlik ücreti artarsa 6 ay içerisinde bedelli askerliğe başvurmayanların ödeyeceği fark 36 bin 558 lira olacak.