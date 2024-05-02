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Adıyaman’da şimşekler gökleri aydınlattı

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Adıyaman’da kısa süreli sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ uyarısıyla dikkat çektiği iller arasında bulunan Adıyaman merkez ve ilçelerinde gündüz yağmur etkili oldu.

Adıyaman’da şimşekler gökleri aydınlattı mask
Adıyaman’da şimşekler gökleri aydınlattı
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Adıyaman’da kısa süreli sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ uyarısıyla dikkat çektiği iller arasında bulunan Adıyaman merkez ve ilçelerinde gündüz yağmur etkili oldu.

Adıyaman’da şimşekler gökleri aydınlattı

Ancak gece saatlerinde gökyüzünde çakan şimşekler ve ardından gelen gök gürültüsüyle farklı bir manzara ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 saat boyunca belirli aralıklarla gökyüzünü aydınlatan şimşekler, Adıyaman’ın Kuzey ve Doğu bölgelerinde etkili oldu. Bu görsel şölenin ardından yerini kısa süreli bir yağmura bıraktı. Gök gürültüsü ise gecenin sessizliğini bozarak doğanın güçlü sesini duyurdu.

Adıyaman’da şimşekler gökleri aydınlattı

Yağmurun etkisinin kısa sürdüğü belirtilirken, Adıyaman genelinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 23:53 - Yaşam

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