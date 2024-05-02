Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Özhaseki Malatya'ya geliyor! Masada çalışma ve ihale takvimi konuşulacak

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhase’nin bugün Malatya’ya geleceğini ifade etti. Bakan Özhaseki’yle beraber Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarların da olacağını söyleyen Babacan, rezerv alanlarındaki çalışmalar ile ihale günün belirlenmesini konuşacaklarını söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20046353/ozhaseki-malatyaya-geliyor-masada-calisma-ve-ihale-takvimi-konusulacak



Babacan’dan açıkladı! Malatya'ya bakanlık verilecek mi?

Malatya başta olmak üzere deprem bölgelerinden birine bakanlık verileceği yönündeki söylentilere ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, BUSABAH Medya’ ya önemli açıklamalarda bulundu. Malatya’da yerinde dönüşüm, TOKİ konutları ve rezerv alanları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Babacan, vatandaşlara da önemli tavsiyelerde bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20045294/babacandan-acikladi-malatyaya-bakanlik-verilecek-mi



Denizi olmayan Malatya’ya 10 dakikalık sağanak yağışla deniz geldi! Malatya’da artık şaşırtmayan görüntü

Malatya’da kısa süre yağan sağanak yağış sonrası bazı yollar adeta göle dönerken, araçların birçoğu trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20047018/denizi-olmayan-malatyaya-10-dakikalik-saganak-yagisla-deniz-geldi-malatyada-artik-sasirtmayan-goruntu



Bayram Taşkın borçları açıkladı İşte Battalgazi Belediyesinin güncel borç listesi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bugün gerçekleştirilen Battalgazi Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının sonunda Battalgazi Belediyesinin güncel borcunu açıkladı. Bu kapsamda Battalgazi Belediyesinin güncel borcunun 217 milyon 154 bin 410 TL olduğu ifade edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20046430/bayram-taskin-borclari-acikladi-iste-battalgazi-belediyesinin-guncel-borc-listesi



Yerinde dönüşüm kriterleri açıklandı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit açıkladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında toplanarak Mayıs Ayı Toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, yerinde dönüşüm için yapılacak başvurularda uyulması gereken kuralları açıklayarak karara bağladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20047701/yerinde-donusum-kriterleri-aciklandi-yesilyurt-belediye-baskani-ilhan-gecit-acikladi



Malatyalılar Bakan Özhaseki’den ne istedi? BUSABAH Medya sordu vatandaş yanıtladı

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yarın Malatya’ya geleceğini ifade etti. Bazı incelemelerde bulunmak için Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, TOKİ Başkanı, Emlak Konut Genel Müdürü ve şehir merkezinin planını çizen mimarlar ile Malatya’ya gelecek olan Bakan Özhaseki’den, Malatyalıların bazı talepleri oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20047434/malatyalilar-bakan-ozhasekiden-ne-istedi-busabah-medya-sordu-vatandas-yanitladi



Borç açıklanmadı ama araziler satışa çıktı Yeşilyurt Belediyesi 238 taşınmaz mal satışa çıkarılıyor

Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında 2024 yılının mayıs ayı toplantısını gerçekleştiren Yeşilyurt Belediye Meclisi, toplam 238 taşınmaz malların satışa çıkarılması teklifi görüşülerek karara bağlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20047556/borc-aciklanmadi-ama-araziler-satisa-cikti-yesilyurt-belediyesi-238-tasinmaz-mal-satisa-cikariliyor