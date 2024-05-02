Dünya bizi merak ediyor “En az kayısı kadar bilinir olmalı”

“ Malatya ili denilince akla ilk olarak kayısı gelmektedir ancak şehrin gastronomi değerlerinin en az kayısı kadar bilinir olması gerekmektedir.” Bu değerlendirme, şehirlerin gastronomi değerlerini inceleyen uzmanların ifadeleri. Yapılan araştırmalara göre Malatya, turistlerin gastronomisini en çok merak ettiği ve bu nedenle ziyaret etmek istediği şehirlerin başında geliyor. Uzmanlar ise şehrin yemek kültürünü öve öve bitiremiyor. İşte detaylar…

“Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Malatya Mutfak Kültürü: Vegan-Vejetaryen Yemekler Üzerine Bir Araştırma” başlıklı Ali Özdemir’in hazırladığı bir yüksek lisans tezi Malatya gastronomisinin zenginliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, Malatya ili denilince akla ilk olarak kayısı geliyor ancak ilin gastronomik değerlerini sadece kayısıyla sınırlamak haksızlık olarak değerlendiriliyor. Hatta yapılan araştırmaların ardından uzman görüşleri Malatya gastronomi değerlerinin en az kayısı kadar bilinir olması gerektiğini ifade ediyor.

TURİSTLER EN ÇOK ERZURUM’U, SONRA İSE MALATYA’YI MERAK EDİYOR

Literatürde Malatya’nın gastronomi perspektifinden değerlendirildiğinde çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden çalışmaların mevcut olduğunun ifade edildiği araştırmaya göre, yüz yüze ve internet üzerinden 3.500’den fazla yerli turiste yöneltilen ‘Doğu Anadolu Bölgesinde, gastronomi turizmi amacıyla hangi ili ziyaret etmek istersiniz?’ sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, %41,11’lik oran ile en çok tercih edilen il Erzurum olurken, Malatya katılımcıların %24,83’ünün ifadesi ile ikinci sırada yer aldı. Tüm illeri kapsayan bir değerlendirme yapıldığında ise gastronomi turizmi çerçevesinde en çok ziyaret edilmek istenen iller listesinde Malatya 19. sırada bulundu.

ET YEMEKLERİ GİBİ BULGUR VE SEBZE YEMEKLERİ DE ÇOK MEŞHUR

Araştırma kapsamında şehrin mutfak kültürü değerlendirildiğinde çok yönlü geliştiği, her zevke hitap eden geniş bir yemek listesine sahip olduğu görüldü. Yeşilyurt tavası, kâğıt kebabı gibi et yemekleri de meşhur olan ancak genel olarak bulgur ve sebze yemekleri ayrıca önemli görülen Malatya’da birçok yemekte doğada kendiliğinden yetişen otların kullanıldığı dile getirildi.

40’I BULGURLU OLMAK ÜZERE TOPLAM 72 ÇEŞİT KÖFTE

Malatya mutfak kültüründe bulgurun çok önemli bir yere sahip olduğunu açıklayan araştırma, birçok farklı şekilde buğdayın işlendiğini ifade etti. Bu bağlamda Malatya mutfağında 40’ı bulgurlu olmak üzere toplam 72 çeşit köfte bulunuyor.

SINIRLI SAYIDA MALZEME İLE ÇOK FARKLI LEZZETLER ORTAYA ÇIKIYOR

“Bu mutfağın diğer belirgin özelliği ise sınırlı sayıda malzeme ile çok farklı ve lezzetli yemekler ortaya koymuş olmasıdır” ifadelerinin yer aldığı araştırmaya göre, Malatya mutfağı, malzeme kullanma ve değerlendirme konusunda öncü olarak görülüyor. Öyle ki Malatya mutfağına yabancı olan kişiler bazı yemeklerin yapılışını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“MALATYA İNSANI PRATİK ZEKÂLI”

Araştırmada şu ifadeler yer alıyor:

“Ekonomik sıkıntılar, yokluk, kıtlık gibi dönemlerde ilginç tarifler ortaya çıkmış, beğenilmiş ve varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Bu durum aynı zamanda Malatya insanının çözüm odaklı pratik zekasının da bir göstergesidir. Mutfak kültüründe yer alan köftelerin dahi yarısından fazlası vegan-vejetaryen niteliktedir. Mutfakta sıklıkla birçok yörede kullanılmayan otlar ile ağaç ve bitki yaprakları kullanılmaktadır. Bostan otu, çaşır göbeleği, hardal otu, çiriş, çoban döşeği, ebegümeci, ışkın, gülgülü, keçimemesi, sığır dili, glasor otu, pepekuşu, yonca, ağbaldır, pezik, çalık piri, şirin, madımak, narpız (yarpuz), ısırgan otu, çiğdem, övelik, perperselem, gelin parmağı, toklu başı, tort (kuşkonmaz), yemlik, kenger, kızoğluk, çetirirm çıynağı, tekesakalı, kızoğluk (kuzu kulağı), yağlıca, gosgocum, topalak, kilim saçağı, parlacık otu, lüğüç, dut yağrağı, kızıl eğilik, hororz kuyruğu, reyhan, pirpirim, menekşe yaprağı, erişte otu, kiraz yaprağı, fındık yaprağı, kılcan, gılcan otu, kurt kulağı, ayva yaprağı ve Ağca pancar örnek verilebilir. Bahsi geçen otların birçoğu doğada kendiliğinden yetişmekte, ekilip dikilmemektedir. İsmi geçen otlar kullanılarak Malatya yöresine özgü birçok yemek yapılmakta ve halen birçok hanede tüketilmektedir.”