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Yaralı sürücü, kazanın ardından sonra aracının yanına oturarak göz yaşı döktü

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Nizip-Birecik karayolu bölge trafik kontrol mevkiinde gerçekleşen kaza, 33 APR 529 plakalı otomobil ile 27 HA 067 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Yaralı sürücü, kazanın ardından sonra aracının yanına oturarak göz yaşı döktü mask
Yaralı sürücü, kazanın ardından sonra aracının yanına oturarak göz yaşı döktü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Nizip- Birecik karayolu bölge trafik kontrol mevkiinde gerçekleşen kaza, 33 APR 529 plakalı otomobil ile 27 HA 067 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Yaralı sürücü, kazanın ardından sonra aracının yanına oturarak göz yaşı döktü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ancak dikkat çeken bir detay vardı: Yaralı sürücü, kazanın hemen ardından aracının yanına oturarak göz yaşı döktü.

Yaralı sürücü, kazanın ardından sonra aracının yanına oturarak göz yaşı döktü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve sorumlularının belirlenmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna detaylı bilgi verilmek üzere soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 May 2024 - 22:32 - Gündem

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