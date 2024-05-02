Yaralı sürücü, kazanın ardından sonra aracının yanına oturarak göz yaşı döktü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Nizip- Birecik karayolu bölge trafik kontrol mevkiinde gerçekleşen kaza, 33 APR 529 plakalı otomobil ile 27 HA 067 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Ancak dikkat çeken bir detay vardı: Yaralı sürücü, kazanın hemen ardından aracının yanına oturarak göz yaşı döktü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve sorumlularının belirlenmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kamuoyuna detaylı bilgi verilmek üzere soruşturmanın sonuçları bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.