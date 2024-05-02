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Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti mask
Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti
Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Ardından 4 takıma ayrılan futbolcular, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'de, Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 May 2024 - 22:24 - Spor

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