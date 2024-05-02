Batman'da polis kovalamacası: 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Batman’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken otomobilde yapılan aramada 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen bir otomobil, polisin “dur” ihtarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda kaçan şüpheliler polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.