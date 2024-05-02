Batman'da polis kovalamacası: 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Batman’da polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken otomobilde yapılan aramada 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulmak istenen bir otomobil, polisin “dur” ihtarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda kaçan şüpheliler polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada 2 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı