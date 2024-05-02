Dere kenarında kaybolan yaşlı adamdan hala haber yok

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Görece köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den 21 Mart'tan bu yana haber alınamıyor.

Yakınları tarafından durum jandarmaya bildirilmiş ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaşlı adamın ceketi ve takma dişleri dere kenarında bulunmuştu. Ancak, aradan geçen günler ve yoğun arama çalışmalarına rağmen hala Nasır Bülbül'e ulaşılamadı.

Hizan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Şerif Ekinci, AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte yürütülen arama çalışmalarının çok zorlu ve tehlikeli olduğunu belirtti. Özellikle suyun yüksek debisi ve arazinin sarp olması nedeniyle arama faaliyetlerinin güçlüğüne dikkat çeken Ekinci, etkili olan yağışların durmasıyla birlikte arama çalışmalarına tekrar başlanacağını ifade etti.

Kayıp yaşlı adamın bulunması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği ve çalışmaların sürdüğü vurgulanırken, köy halkı ve yetkililer kayıp adamın bulunması için dualarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı