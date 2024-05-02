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Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir yaşlı kadının evinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı mask
Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı
Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde yalnız yaşayan bir yaşlı kadının evinden yayılan kötü kokular, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Durumu Birecik Belediyesi'ne bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, yetkililer harekete geçti. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, içeride avluda ve odalarda biriktirilmiş tonlarca kağıt ve plastik malzemeyle dolu büyük çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Ancak, yaşlı kadın olan Zubeyde B., çöplerin boşaltılmasına izin vermedi ve ekipleri içeri almak istemedi. Hatta iş yerinin çatısına çıkarak görevlilere engel olmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından ikna edilen Zubeyde B., evden çıkarılan çöplerin ardından evde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Çıkarılan 3 kamyon çöp, uygun bir alanda imha edilmek üzere götürüldü. Bu olay, yalnız yaşayan ve yaşlı kimselerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırdı.

Bu görüntüler pes dedirtti! Yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şanlıurfa, Birecik, Meydan Mahallesi, yaşlı kadın, çöp, ev, kamyon

02 May 2024 - 22:10 - Gündem

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