Fredom Tower nerede? Özgürlük Kulesi ne amaçla inşa edildi?

Fredom Tower nerededir, ne amaçla inşa edilmiştir? Eski Dünya Ticaret Merkezi'nde (WTC) yer alan Kuzey Kulesi'nin (North Tower) yerine inşa edilen ve 11 Eylül saldırılarının anısına yapılan Freedom Tower’a (Özgürlük Kulesi) tüm detaylar haberimizde…

Freedom Tower (Özgürlük Kulesi), Manhattan, New York City'de yer alan bir gökdelendir. Dünya Ticaret Merkezi'nin (World Trade Center) yerine inşa edilmiştir. Eski Dünya Ticaret Merkezi'nde (WTC) yer alan Kuzey Kulesi'nin (North Tower) yerine inşa edilmiştir ve 11 Eylül saldırılarının anısına yapılmıştır.

Freedom Tower, terörist saldırıların olduğu 11 Eylül 2001 tarihinde yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan anıt bir yapıdır. İnşası, Dünya Ticaret Merkezi'nin yeniden inşası projesinin bir parçası olarak başlamıştır. Yapının inşası, 2006 yılında başlamış ve 2014 yılında tamamlanmıştır. Kule, 541 metrelik (1,776 feet) yüksekliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin en yüksek binasıdır (antensiz yükseklik).

Özgürlük Kulesi, aynı zamanda New York City'nin sembolü haline gelmiştir ve 11 Eylül saldırılarından sonra hem anıtsal bir anlamı hem de yeniden yapılanma ve direnişin bir sembolü olarak görülmektedir.