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Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı

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Batman Borsa İstanbul Ortaokulu'nda teneffüs sırasında yaşanan bir olayda, bir öğrencinin yediği simit nedeniyle soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldığı anlar korkulu anlara neden oldu.

Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı mask
Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı
Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı
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Batman Borsa İstanbul Ortaokulu'nda teneffüs sırasında yaşanan bir olayda, bir öğrencinin yediği simit nedeniyle soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldığı anlar korkulu anlara neden oldu.

Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı

Ancak, bu kritik durumda öğrencisinin hayatını kurtarmak için hızla harekete geçen İlköğretim Matematik Öğretmeni Levent Döndü'nün müdahalesiyle öğrenci kurtarıldı.

Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı

Koridorda bulunan ve öğrencisinin boğazını sıkılarak nefessiz kalarak kıvrandığını fark eden Döndü, hemen "Heimlich" manevrasıyla öğrencisine müdahale etti. Bu müdahale sonucunda öğrenci yeniden nefes almaya başladı ve hayati tehlike atlatıldı.

Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı

Olay, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı ve öğretmenin hızlı ve etkili müdahalesi gözler önüne serildi. Döndü, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencisini hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı

Bu olay, öğretmenlerin sadece ders vermeyi değil, öğrencilerinin sağlık ve güvenliği için de hazır olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Batman Borsa İstanbul Ortaokulu, Öğrenci, simit, soluk borusu, Öğretmen, Levent Döndü, Heimlich manevrası, sağlık

02 May 2024 - 22:02 - Gündem

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