Batman'da öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı

Batman Borsa İstanbul Ortaokulu'nda teneffüs sırasında yaşanan bir olayda, bir öğrencinin yediği simit nedeniyle soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kaldığı anlar korkulu anlara neden oldu.

Ancak, bu kritik durumda öğrencisinin hayatını kurtarmak için hızla harekete geçen İlköğretim Matematik Öğretmeni Levent Döndü'nün müdahalesiyle öğrenci kurtarıldı.

Koridorda bulunan ve öğrencisinin boğazını sıkılarak nefessiz kalarak kıvrandığını fark eden Döndü, hemen "Heimlich" manevrasıyla öğrencisine müdahale etti. Bu müdahale sonucunda öğrenci yeniden nefes almaya başladı ve hayati tehlike atlatıldı.

Olay, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı ve öğretmenin hızlı ve etkili müdahalesi gözler önüne serildi. Döndü, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencisini hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu olay, öğretmenlerin sadece ders vermeyi değil, öğrencilerinin sağlık ve güvenliği için de hazır olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı