Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Ocaklı Mahallesi'nde 20 Nisan tarihinde gerçekleşen bakır kabloların çalınması ve kapalı logar kapağının açılması olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.S., 1 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemlerin ardından M.S., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlıkla mücadele çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı