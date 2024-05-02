Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir hırsızlık şüphelisi yakalandı.
Ocaklı Mahallesi'nde 20 Nisan tarihinde gerçekleşen bakır kabloların çalınması ve kapalı logar kapağının açılması olayının şüphelisi olduğu belirlenen M.S., 1 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Emniyet birimlerindeki işlemlerin ardından M.S., adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün hırsızlıkla mücadele çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.