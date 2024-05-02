14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli cezaevine teslim edildi

Hatay’da aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmada, 14 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Antakya ilçesi Alahan Mahallesi’nde; hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından toplam 14 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.T. 2 Nisan tarihinde yakalandı. Yakalanan şüpheli Z.T., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.