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31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 31 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı mask
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 31 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı.

31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan toplamda, 31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan zanlı A.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 May 2024 - 21:42 - Asayiş

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