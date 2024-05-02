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Irak’ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Irak’ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB'den yapılan açıklamada,

“Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Milli savunma bakanlığı, MSB, Irak, operasyon, Pençe serisi operasyonları, Habur, Hudut Karakolu

02 May 2024 - 21:41 - Gündem

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