Şimşek neden ve nasıl oluşur?

Son zamanlarda yağmurlu ve gök gürültülü günler geçiriliyor. Peki, sesi ve görüntüsü ile ürperten şimşek neden ve nasıl oluşuyor?

Şimşek, atmosferdeki elektrik yüklerinin ani bir şekilde boşalması sonucu ortaya çıkan doğal bir fenomendir. Genellikle yoğun bulutlar arasında veya bulut ile yer arasında meydana gelir.

Şimşeğin oluşumu, yüklü parçacıkların bulut içindeki sürtünme veya bulutlar arasındaki sürtünme sonucunda ortaya çıkar. Bulut içindeki su damlacıkları ve buz kristalleri, birbirleriyle sürtündükçe elektrik yükleri oluşur. Bu yüklenme, bulutların alt kısmında genellikle negatif, üst kısmında ise pozitif yüklü olmalarına neden olur. Bu yük farkı, bulutların arasında veya bulut ile yer arasında devasa bir elektriksel potansiyel farkı yaratır.

Şimşek, bu yük farkının bir noktada çok yüksek olduğunda, hava yalıtkan olmaktan çıkarak elektriksel boşalma meydana gelir. Bu boşalma sonucunda havada hızlı bir elektrik akımı meydana gelir ve atmosferdeki gazlar ısınarak ışık ve ses dalgaları üretir. Işığın gözlemlenmesiyle oluşan olaya şimşek, bu olayın yarattığı ses dalgalarına ise yıldırım denir.

Şimşekler genellikle yağmur, kar veya dolu bulutlarının içinde veya arasında görülür. Bu nedenle, şiddetli yağmur ya da fırtınalı havalarda şimşek görülme olasılığı daha yüksektir.