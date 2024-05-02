Yaşlı çift, yağmur sularıyla dolan damdan itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Budaklı Mahallesi'nde, sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağmur, olumsuzluklara neden oldu.

Yağmur sularının evlerin önünde ve bahçesinde birikmesi sonucu Adile ve Cuma Yıldız çifti, evlerinin damında mahsur kaldı. Yaşlı çift, komşularından yardım istedi ancak komşuları onlara ulaşamayınca durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı çiftin yardımına koştu. Kepçenin ağzına binen ekipler, mahsur kalan çifte ulaşarak onları damdan kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde yere indirilen Adile ve Cuma Yıldız çifti, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan olay sonrasında, Bozova ilçesinde alınması gereken önlemler ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı