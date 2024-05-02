Veliler, Şehit Evliya İlkokulu'nun dönüşümüne tepki gösteriyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 35 derslikli Şehit Evliya İlkokulu binasının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dönüştürülme iddiaları, velilerin büyük tepkisine neden oldu.

Yaklaşık 280 öğrencinin eğitim gördüğü bu okulun, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesi durumunda çocuklarının başka okullara nakledilmesine karşı çıkan veliler, bu kararın kendilerini ve çocuklarını mağdur edeceğini savundu.

Okulda toplanan veliler, çocuklarının okullarına alıştığını ve bir düzen kurduğunu, bu nedenle bu değişikliğin psikolojilerini altüst ettiğini dile getirdi. Veliler ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin kendilerini yönlendirdiği diğer okulların çevresinin tehlikeli ve uygunsuz olduğunu belirterek, bu karardan vazgeçilmesini talep etti.

Veli Öznur Özdemir, okulun tüm ihtiyaçlarıyla kendilerinin ilgilendiğini ve bu nedenle okul binasının ellerinden alınmasını istemediklerini ifade etti. Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başka okulları tercih etmesi gerektiğini ve çocuklarının yerinden edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Diğer bir veli olan Cevahir Kılınç ise, çocukların okullarından ayrılmak istemediğini ve bu değişikliğin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtti. Kılınç, yetkililerden bu durumu göz önünde bulundurarak kararlarını tekrar gözden geçirmelerini istedi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, Şehit Evliya İlkokulu binasının yıkıldığını ve bu nedenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası yapılacağını bildirdi. Bu açıklama üzerine velilerin tepkisi devam ederken, konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı