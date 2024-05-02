Dikkat! Bu haber ağzınızı sulandırabilir İşte Türkiye’nin en popüler tatlıları

Tatlı deyince Türkiye genelinde akan sular durur dersek yeridir. Nitekim bu tatlı sevgisi ülkenin her yerinden farklı tatların ortaya çıkmasını da kolaylaştırmıştır. Peki, Türkiye’nin en popüler tatlıları hangileri? Cevabı haberimizde…

Tatlı yemekten sonra veya çayın yanında, hatta hiç sebep yokken öylesine tüketilen bir ürün. Türkiye’de ise vazgeçilmez bir lezzet. Peki, Türkiye’nin en popüler tatlıları hangileri? Bu sorunun cevabı için şu liste sıralanabilir:

Baklava: İnce katmanlar halinde hazırlanan hamurun arasına ceviz veya fıstıkla yapılan şerbetli bir tatlı.

Künefe: Tel tel kesilmiş kadayıfın içine peynir konularak pişirilen ve üzerine şerbet dökülen bir tatlı.

Türk Lokumu: İçine fıstık veya ceviz eklenerek yapılan, genellikle üzeri hindistancevizi ile kaplanmış tatlı bir atıştırmalık.

Sütlaç: Pirinç, süt ve şekerin bir araya gelerek pişirilmesiyle hazırlanan, fırında kızartılarak yapılan bir tatlı.

Şekerpare: Hamurun içine badem veya ceviz konularak yapılan, üzerine şeker şerbeti dökülen bir tatlı.

Künefe: Kadayıfın içine peynir konularak yapılan, üzerine şerbet dökülen ve genellikle Antep fıstığı ile servis edilen bir tatlı.

Revani: İrmik, yumurta ve şekerin karıştırılarak pişirilmesiyle hazırlanan, üzerine şerbet dökülen bir tatlı.

İrmik Helvası: İrmik, şeker, süt veya su ile yapılan ve genellikle üzerine tarçın serpilerek servis edilen bir tatlı.

Kadayıf: İnce tel tel kesilmiş hamurun fırınlanması ve üzerine şerbet dökülerek yapılan bir tatlı.

Lokma: Mayalı hamurun kızartılması ve üzerine şeker şerbeti dökülerek yapılan bir tatlı.

Tabii ki bu sadece bazı örnekler. Türk mutfağı oldukça geniş bir tatlı yelpazesine sahiptir ve her bölgenin kendine özgü tatlıları bulunmaktadır.