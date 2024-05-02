Konya'da Solo Türk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu provası yoğun ilgi gördü

Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın Konya'da yapacakları gösteri uçuşunun provası bugün gerçekleştirildi ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile izlendi.
Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlu olan Türk Yıldızları ve Solo Türk, Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişlerinin yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan Teşrif-i Mevlana 796. Karşılama Töreni için yarın Mevlana Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Bu kapsamda Solo Türk tarafından çevre tanıma ve prova uçuşu düzenlendi. Yapılan uçuşlar, şehir genelinde vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Bazı vatandaşlar, balkonlardan ve çatılardan uçuşları izledi. Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotları, yarınki gösteri için provanın ardından inişe geçti.
Mevlana Meydanı'nda Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın prova uçuşlarını izleyen çocuklar ve yetişkinler, gösteriyi çok beğendiklerini ve ilgiyle izlediklerini ifade ettiler. Bu etkinlik, Konya halkı için unutulmaz bir deneyim oldu ve vatandaşlar, yarınki gösteriyi heyecanla bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.