Adana'da belediye otobüsü şoförü tartıştığı kişiler tarafından darp edildi

Adana'da, merkez Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen olayda, belediye otobüsü şoförü feci şekilde darp edildi.
İddiaya göre, A.D. (44) yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, durağa yanaşmak isterken elektrikli bisiklet sürücüsüyle yol verme konusunda tartıştı.
Tartışma büyüyerek otobüsün camının yumruklandığı olayda, otobüs şoförü 3 kişi tarafından feci şekilde darp edilerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle saldırganlar sakinleştirilirken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırganların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayın ardından Adana'da güvenlik önlemleri artırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.