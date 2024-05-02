- Yaşam

Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi

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Malatya’da bugün yaşanan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi. Kayısı heykeli ile birleşen manzara ise 6 Şubat’tan sonra binbir derdin merkezi haline gelen Malatya’da biraz da olsa yürek ferahlatan görüntüler oluşturdu.

Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi mask
Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi
Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi
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Malatya’da bugün yaşanan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi. Kayısı heykeli ile birleşen manzara ise 6 Şubat’tan sonra binbir derdin merkezi haline gelen Malatya’da biraz da olsa yürek ferahlatan görüntüler oluşturdu.

Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi

Malatya’da bugün etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi. Trafiği felç eden ve gün boyu vatandaşlara sıkıntılar oluşturan yağmurun ardından bir süre güneş yüzünü gösterirken oluşan gökkuşağı görenleri mest etti.

Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi

Gökkuşağını görenler fotoğraflar çekerken kayısı heykeli ile birleşen manzara ise 6 Şubat’tan sonra binbir derdin merkezi haline gelen Malatya’da biraz da olsa yürek ferahlatan görüntüler oluşturdu.

Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi

Meteoroloji Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Malatya’da bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin doğu tarafında hayatı olumsuz etkiledi. Altgeçitler ve yollar adeta göle dönerken, araçlar su içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi

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02 May 2024 - 20:50 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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