Adres belli: Gökkuşağı manzarası büyüledi

Malatya’da bugün yaşanan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi. Kayısı heykeli ile birleşen manzara ise 6 Şubat’tan sonra binbir derdin merkezi haline gelen Malatya’da biraz da olsa yürek ferahlatan görüntüler oluşturdu.

Malatya’da bugün etkili olan sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri büyüledi. Trafiği felç eden ve gün boyu vatandaşlara sıkıntılar oluşturan yağmurun ardından bir süre güneş yüzünü gösterirken oluşan gökkuşağı görenleri mest etti.

Gökkuşağını görenler fotoğraflar çekerken kayısı heykeli ile birleşen manzara ise 6 Şubat’tan sonra binbir derdin merkezi haline gelen Malatya’da biraz da olsa yürek ferahlatan görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Malatya’da bugün öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin doğu tarafında hayatı olumsuz etkiledi. Altgeçitler ve yollar adeta göle dönerken, araçlar su içinde ilerlemekte güçlük çekti.