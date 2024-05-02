Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, İbrahim B. yönetimindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç ile Metehan K. idaresindeki 31 ARB 188 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberinde bulunan V.K, E.K. ve E.K. isimli 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.