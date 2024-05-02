Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, İbrahim B. yönetimindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç ile Metehan K. idaresindeki 31 ARB 188 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberinde bulunan V.K, E.K. ve E.K. isimli 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı