- Asayiş

Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, İbrahim B. yönetimindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç ile Metehan K. idaresindeki 31 ARB 188 plakalı otomobil çarpıştı.

Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı mask
Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleşen trafik kazasında, İbrahim B. yönetimindeki 31 AIE 725 plakalı panelvan araç ile Metehan K. idaresindeki 31 ARB 188 plakalı otomobil çarpıştı.

Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kazada otomobilin sürücüsü Metehan K. ile beraberinde bulunan V.K, E.K. ve E.K. isimli 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Hatay'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Arsuz, Karaağaç Mahallesi, trafik kazası, kaza, yaralı, Trafik, sağlık, Polis

02 May 2024 - 20:17 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL