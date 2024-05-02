- Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’la karşılaşacak.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Çaykur Rizespor, maç, hazırlık, Serdar Topraktepe, antrenman

02 May 2024 - 20:10 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL