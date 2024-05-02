Amca yeğenini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olayda, 3 yaşındaki Ömer Arslan'ın boğazına madeni para kaçmasıyla yaşanan dramatik anlar, amcası Adnan Arslan'ın hızlı müdahalesiyle son buldu.

Bahçede salıncakta oyun oynarken başına gelen bu kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Narlıca Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oyun oynayan küçük Ömer, elindeki 1 TL'lik madeni paranın boğazına kaçmasıyla aniden nefes almakta zorlanmaya başladı. Bu esnada bahçede dinlenen ve durumu fark eden amca Adnan Arslan, hemen yeğenine müdahale etti. Sürücü kursundan öğrendiği Heimlich manevrasını uygulamaya başlayan Arslan, 7 deneme sonunda madeni parayı Ömer'in boğazından çıkarmayı başardı.

Yaşanan bu kritik anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ömer'in salıncakta sallanırken boğazına para kaçması ve amcasının hızlı müdahalesiyle kurtarılma anları yer aldı.

Arslan, olay sonrasında yaptığı açıklamada,

"Bahçede dinlenmek için oturuyordum, o esnada yeğenim salıncakta sallanıyordu. Elinde bozuk paralarla sallanırken boğazına kaçtı. Ben otururken yeğenim yüzü kırmızı şekilde yanıma geldi. İlk önce fark etmedim ama sonra nefes alamadığını fark ettim. Hemen sırtını kendime doğru çevirip Heimlich manevrasına başladım. 7 manevradan sonra boğazından 1 TL metal para çıktı. Ondan sonra derin bir nefes aldım. Sürücü kursundaki derslerden öğrendim. Sosyal medyalardan gördüğüm Heimlich manevrası videolarını izlerken öğrendim. Heimlich manevrasıyla yeğenimin hayatını kurtardım"

şeklinde konuştu.

Arslan'ın hızlı ve bilinçli müdahalesi, bir trajedinin önlenmesini sağladı. Bu tür kazaların herkesin başına gelebileceği göz önünde bulundurulduğunda, hayat kurtaran bu tür bilgilerin herkes tarafından bilinmesi önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı