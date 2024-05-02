Tüfenkci o sorunu Bakan Kacır’a iletti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Tüfenkci açıklamasında Malatya Küçük Sanayi Sitesi’ndeki durumun konuşulduğunu söyleyerek, esnafın yeni dükkânlarına kavuşturulmasının amaçlandığını bildirdi.

Malatya heyetinde Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük yer aldı.

“SANAYİMİZİN DURUMUNU ETRAFLICA KONUŞTUK”

Malatya heyetiyle beraber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı ziyaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci şu açıklamalarda bulundu:

“Ziyarette, Küçük Sanayi Sitesi’nin taşınması ve OSB arıtma tesisinin durumuyla ilgili istişarede bulunduk. Bilindiği üzere Küçük Sanayi Sitemizle ilgili esnafımızdan oldukça çok talep vardı. Depremde büyük hasar gören sanayimizin durumunu etraflıca konuştuk. Tabi biz burada en doğru kararı vermek ve esnafımızı mağdur etmemek adına bir çaba içerisine girdik. Burada esnafın iş sürecini inkıtaya uğratmadan, en kısa süre içerisinde yeni dükkânlarına kavuşturmak asıl amaç. Bunun için de Sayın Bakanımız gerekenin yapılacağı mesajını verdi. Valimiz, milletvekillerimiz, il, başkanımız ve belediye başkanlarımızdan oluşan Malatya heyetimiz, tek tek düşüncelerini ifade ettiler. Yine Organize Sanayi Bölgemizin arıtma konusunu masaya yatırdık. Acilen çözüm bulunması noktasında mutabık kaldık. İlgili alaka ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kaynak: Bülten