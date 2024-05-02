Malatya’da narkotik operasyonu Çok sayıda yakalandı 7 kişi tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken ruhsatsız tabanca, tüfek ve kurusıkı tabanca da yakalandı. 26 Nisan 2024 ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 7 kişinin tutuklandığı bilgisi verildi.
Malatya’da 26 Nisan 2024 ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 bin 437 sentetik ecza maddesi, 5,49 gram esrar maddesi, 60,53 gram metamfetamin maddesi, 81,58 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6,49 gram skunk maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 57 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 260 TL nakit para ele geçirildi.
Yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında ise TCK-188 suçundan işlem yapıldığı, 7 şahsın çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.