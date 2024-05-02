02 May 2024 - 17:48- Asayiş

Malatya’da narkotik operasyonu Çok sayıda yakalandı 7 kişi tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken ruhsatsız tabanca, tüfek ve kurusıkı tabanca da yakalandı. 26 Nisan 2024 ile 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 7 kişinin tutuklandığı bilgisi verildi.