Elektrik kesintileri ara ara devam ediyor. 3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde…
ÇORLU İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Kemalettin
Tahmini Kesinti Süresi: 6 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 09:00
HAYRABOLU İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Hedeyli
Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 09:00
HAYRABOLU İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Kadriye
Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 09:00
ÇORLU İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Önerler
Tahmini Kesinti Süresi: 4 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 10:30
ERGENE İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Danişment
Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 14:00
ERGENE İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Övenler
Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 14:00
ERGENE İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 14:00
ERGENE İLÇESİ:
Mahalle Adı: Merkez-Ulaş Osb
Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 23:00
Bu kesintiler, planlı bakım çalışmaları ve arızalar gibi nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Elektrik sağlayıcısı tarafından belirtilen saatler arasında kesintilerin yaşanabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.
3 MAYIS 2024 TARİHİNDE EDİRNE’DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ
3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekildedir:
İPSALA İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 3 saat
Etkilenen Bölgeler: Tevfikiye-Köyün Kendisi
Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:00
Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:00
Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
İPSALA İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen Bölgeler: Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak
Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 11:00
Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
ENEZ İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Gaziömerbey
Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:00
Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti
Bu kesintilerin, elektrik sağlayıcısı tarafından belirtilen saatler arasında gerçekleşeceği ve planlı çalışmaların bir sonucu olduğu unutulmamalı. Kesintilerin olumsuz etkilerini minimize etmek için gerekli önlemlerin alınması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.