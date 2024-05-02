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3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

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Elektrik kesintileri ara ara devam ediyor.  3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde…

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri mask
3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri
3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri
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Elektrik kesintileri ara ara devam ediyor.  3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ'da yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekilde…

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

ÇORLU İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Kemalettin

Tahmini Kesinti Süresi: 6 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 09:00

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

HAYRABOLU İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Hedeyli

Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 09:00

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

HAYRABOLU İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Kadriye

Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 09:00

ÇORLU İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Önerler

Tahmini Kesinti Süresi: 4 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 10:30

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

ERGENE İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Danişment

Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 14:00

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

ERGENE İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Övenler

Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 14:00

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

ERGENE İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi: 2 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 14:00

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

ERGENE İLÇESİ:

Mahalle Adı: Merkez-Ulaş Osb

Kesinti Başlangıç Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma Saati: 23:00

Bu kesintiler, planlı bakım çalışmaları ve arızalar gibi nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Elektrik sağlayıcısı tarafından belirtilen saatler arasında kesintilerin yaşanabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de ve Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintileri

3 MAYIS 2024 TARİHİNDE EDİRNE’DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Mayıs 2024 tarihinde Edirne’de yaşanacak elektrik kesintileri ve detayları şu şekildedir:

İPSALA İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Tevfikiye-Köyün Kendisi

Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 12:00

Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:00

Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

İPSALA İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen Bölgeler: Yenikarpuzlu-Fevzi Çakmak

Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 11:00

Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

ENEZ İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Gaziömerbey

Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 15:00

Kesinti Sebebi: Planlı Kesinti

Bu kesintilerin, elektrik sağlayıcısı tarafından belirtilen saatler arasında gerçekleşeceği ve planlı çalışmaların bir sonucu olduğu unutulmamalı. Kesintilerin olumsuz etkilerini minimize etmek için gerekli önlemlerin alınması önemli.

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02 May 2024 - 17:13 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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