02 May 2024 - 17:10- Gündem G:

Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Mahallesi’nde yer alan Turgut Özal Tabiat Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Er, minik hemşehrilerimize de bazı ikramlarda bulundu. Turgut Özal Parkı’nda vatandaşlarla konuşan Er, bazı açıklamalarda bulundu.

Sami Er Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz malatya haber mask
Sami Er Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz malatya haber
Sami Er Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz malatya haber
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Mahallesi’nde yer alan Turgut Özal Tabiat Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Er, minik hemşehrilerimize de bazı ikramlarda bulundu. Turgut Özal Parkı’nda vatandaşlarla konuşan Er, bazı açıklamalarda bulundu.

Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Turgut Özal Tabiat Parkı piknik alanını gezen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada vatandaşların durumlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Piknik alanında Er ile karşılaşan vatandaşlar, Malatya’nın son durumu hakkında Sami Er’e sorularını yönelttiler.

Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Vatandaşların sorularını yanıtsız bırakmayan ve detaylı cevaplandıran Er, “Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırmak ve eski günlerine getirmek. Allah bizlere güç kuvvet versin çünkü biz, Malatya’mız için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Malatya’mızı eski günlerinden daha güzel günlere getireceğiz” dedi.

Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz
Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz
Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz
 

Kaynak: BÜLTEN

# malatya büyükşehir belediye başkanı, Sami Er, Orduzu Mahallesi, Turgut Özal Tabiat Parkı, malatya, malatya haber, Busabah malatya

02 May 2024 - 17:10 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL