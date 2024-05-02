Sami Er: Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Mahallesi’nde yer alan Turgut Özal Tabiat Parkı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla yakından ilgilenen Er, minik hemşehrilerimize de bazı ikramlarda bulundu. Turgut Özal Parkı’nda vatandaşlarla konuşan Er, bazı açıklamalarda bulundu.

Turgut Özal Tabiat Parkı piknik alanını gezen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, burada vatandaşların durumlarını sordu, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Piknik alanında Er ile karşılaşan vatandaşlar, Malatya’nın son durumu hakkında Sami Er’e sorularını yönelttiler.

Vatandaşların sorularını yanıtsız bırakmayan ve detaylı cevaplandıran Er, “Malatya’mız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız Malatya’mızı yeniden ayağa kaldırmak ve eski günlerine getirmek. Allah bizlere güç kuvvet versin çünkü biz, Malatya’mız için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Malatya’mızı eski günlerinden daha güzel günlere getireceğiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN