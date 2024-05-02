Sami Er’den Trafik Haftası mesajı

Trafik kurallarının önemine değinen Er, “Ülkemizin dört bir yanında trafik ve ilk yardım bilincinin geliştirilmesi, yaşamlarımızı güvence altına almak adına hayati bir konudur. Başta kendi can güvenliğimiz olmak üzere, diğer vatandaşların da güvenliğini sağlamak için trafik kurallarına titizlikle uymalıyız” dedi.

“BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ”

Çağdaş bir trafik ortamını oluşturulması yönünde sorumluluk içerisinde olduklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza küçük yaştan itibaren trafik ve ilkyardım eğitimi verilmek suretiyle kurallara uyma alışkanlığını kazandırmak, gelecekte trafik kurallarını özümsemiş, bilinçli bireylerden oluşan çağdaş bir trafik ortamını oluşturmanın sorumluluğu içerisindeyiz.

Trafik kurallarına uymak bir vatandaşlık görevi ile birlikte, birbirimize olan sevgi ve saygının en önemli göstergesidir. Trafikte hoşgörü ve saygı çerçevesinde hareket etmek, toplum olarak daha güvenli bir ortam oluşturmamıza katkı sağlamaktadır.

Malatya'mızda, karayolları trafik güvenliği konusunda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, ilçe belediyelerimiz ve Karayolları ekiplerimiz tarafından titizlikle çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalarla, Malatya’nın trafik kurallarına uyan bir kent olması yolunda önemli adımlar atmaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Malatya halkını trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeye ve birbirimize saygıyla yaklaşmaya davet ediyorum. Kazasız günler ve güvenli sürüşler diliyor, vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin Trafik ve İlk Yardım Haftası’nı kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN