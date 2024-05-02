02 May 2024 - 17:02- Gündem

Yeşilyurt Belediyesi’nin 2023 yılı gelir bütçesi açıklandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde, Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 yılı mali yıl kesin hesap görüşmesi teklifi görüşülerek karara bağladı. Yeşilyurt Belediyesi’nin 2023 mali yılı gelir bütçesi ne kadar? İşte detaylar…