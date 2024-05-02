Yeşilyurt Belediyesi’nin 2023 yılı gelir bütçesi açıklandı

Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde, Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2023 yılı mali yıl kesin hesap görüşmesi teklifi görüşülerek karara bağladı. Yeşilyurt Belediyesi’nin 2023 mali yılı gelir bütçesi ne kadar? İşte detaylar…
Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit Başkanlığında 2024 yılının mayıs ayı toplantısını gerçekleştirilerek 2023 mali yılı kesin hesap görüşmesi teklifi meclise sunuldu.
Buna göre söz konusu günden maddesi şu şekilde:
“Belediyemizin 2023 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesap cetvelleri, 5393 sayılı Belediye Kanunun 64'ncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40'ncı maddesi hükümleri doğrultusunda hazırlanarak belediye Encümeni'ne sunulmuş, belediye Encümeni'nin 25/04/2024 tarih ve 262 sayılı kararı ile 2023 mali yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesap cetvellerinin Belediye Meclisi'nce görüşülmek üzere havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yeşilyurt Belediyesinin 2023 mali yılı gelir bütçesi; 1.187.421.000,00 TL olup yılı içerisinde devreden gelirle birlikte 1 milyar 99 milyon 693 bin 478,81 TL gelir tahakkuk etmiştir. Bundan 894 milyon 347 bin 709,14 TL tahsil edilmiştir.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.