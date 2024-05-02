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Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

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Türkiye genelinde elektrik kesintisi yapılacak. Muş'ta 3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi detayları şöyle:

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi mask
Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi
Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi
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Türkiye genelinde elektrik kesintisi yapılacak. Muş'ta 3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi detayları şöyle:

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

HASKÖY İLÇESİ:

Etkilenen Köyler: Eşmepınar Köyü, Yolboyu ve İnanırlar Petrol Çevresi

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00 arası

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

MALAZGİRT İLÇESİ:

Etkilenen Köyler: Aynalı Hoca ve Kılıçlı köyleri

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00 arası

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

MUŞ MERKEZ İLÇESİ:

Etkilenen Köyler: Çöğürlü ve Karakuyu köyleri

Kesinti Saatleri: 08:30 - 17:30 arası

Ek olarak, Saray, Sunay ve Yeni Mahallelerinde de kesinti olacak.

Kesinti Saatleri: 08:30 - 17:30 arası

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

MUŞ MERKEZ İLÇESİ

Etkilenen Alanlar: Kale, Muratpaşa, Muratpaşa Cami Çevresi, Dere, Saray, Minare, Sunay ve Yeni Mahalleler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00 arası

Bu planlı kesintilerin, vatandaşların günlük yaşamlarını etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli hazırlıkları yaparak mağduriyet yaşamamaları önemli.

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

ŞEMDİNLİ VE DERECİK İLÇELERİNDE 3 MAYIS 2024 TARİHİNDE PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 3 Mayıs 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintisi detayları şu şekildedir:

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

ŞEMDİNLİ İLÇESİ

Etkilenen Köyler: Çubuklu, Dinarte, Kolitan, Boğazköy, Beyyurdu Köyleri

Diğer Etkilenen Alanlar: Aslandağ HES ve Ergül Tepe Üs Bölgesi

Kesinti Saatleri: 03.05.2024, 09:00 - 17:00 arası

Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

HAKKARİ ŞEMDİNLİ VE DERECİK İLÇELERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Saatleri: 03.05.2024, 09:00 - 13:00 arası

Bu planlanan kesintiler, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) tarafından yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesinti süresince vatandaşların gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları önemli.

 

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02 May 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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