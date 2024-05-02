Muş  ve Hakkari’de   3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi

Türkiye genelinde elektrik kesintisi yapılacak. Muş'ta 3 Mayıs 2024 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi detayları şöyle:
HASKÖY İLÇESİ:
Etkilenen Köyler: Eşmepınar Köyü, Yolboyu ve İnanırlar Petrol Çevresi
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00 arası
MALAZGİRT İLÇESİ:
Etkilenen Köyler: Aynalı Hoca ve Kılıçlı köyleri
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00 arası
MUŞ MERKEZ İLÇESİ:
Etkilenen Köyler: Çöğürlü ve Karakuyu köyleri
Kesinti Saatleri: 08:30 - 17:30 arası
Ek olarak, Saray, Sunay ve Yeni Mahallelerinde de kesinti olacak.
Kesinti Saatleri: 08:30 - 17:30 arası
MUŞ MERKEZ İLÇESİ
Etkilenen Alanlar: Kale, Muratpaşa, Muratpaşa Cami Çevresi, Dere, Saray, Minare, Sunay ve Yeni Mahalleler
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00 arası
Bu planlı kesintilerin, vatandaşların günlük yaşamlarını etkilememesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Elektrik kesintisi süresince vatandaşların gerekli hazırlıkları yaparak mağduriyet yaşamamaları önemli.
ŞEMDİNLİ VE DERECİK İLÇELERİNDE 3 MAYIS 2024 TARİHİNDE PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şemdinli ve Derecik ilçelerinde 3 Mayıs 2024 tarihinde planlanan elektrik kesintisi detayları şu şekildedir:
ŞEMDİNLİ İLÇESİ
Etkilenen Köyler: Çubuklu, Dinarte, Kolitan, Boğazköy, Beyyurdu Köyleri
Diğer Etkilenen Alanlar: Aslandağ HES ve Ergül Tepe Üs Bölgesi
Kesinti Saatleri: 03.05.2024, 09:00 - 17:00 arası
HAKKARİ ŞEMDİNLİ VE DERECİK İLÇELERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Saatleri: 03.05.2024, 09:00 - 13:00 arası
Bu planlanan kesintiler, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) tarafından yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesinti süresince vatandaşların gerekli önlemleri alarak mağduriyet yaşamamaları önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.