2 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

“55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Özer’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kahve Sokak, Mahmutbey Apartmanı, No: 7/9, Yeşilyurt,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ömer Kılavuz’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Şehit Nusret Duran Sokak, Şenel Apartmanı, No: 1/7, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Münir Turgut’un taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Tutoğlu Sokak, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şerif Çıbık’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gazi Demir’in taziye adresi: Cirikpınarı Mahallesi, Battalgazi,
42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veli Kılınç’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Suluköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sultan Demir’in taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Çamurlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hadice Karakuş’un taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Battalgazi,
23 yaşında vefat eden ve Reyhanlı Hatay Mezarlığına defnedilen Muhammed El Tayfur’un taziye adresi: Bulunmamaktadır.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.