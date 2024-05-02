A101’de bu hafta karavan ve kamp malzemeleri fırsatı var

2 Mayıs 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Erba 4.00 Çekme Karavan 239 bin TL,
Tek Kişilik Giyinme Çadırı 1.199 TL,
Çift Bölmeli 4 Kişilik Aile Kamp Çadırı 5 bin 999 TL,
Çift Bölmeli 6 Kişilik Aile Kamp Çadırı 8 bin 999 TL,
Dome 3 Kişilik Kamp Çadırı 1.299 TL,
Uyku Tulumu 699 TL,
Şişme Yatak & Kanepe 2 bin 299 TL,
Tek Kişilik Şişme Yatak 399 TL,
Çift Kişilik Şişme Yatak 599 TL,
Şişme Kamp Matı 899 TL,
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61 bin 990 TL,
Samsung 58" 4K Crystal UHD TV 23 bin 499 TL,
Toshiba 55" Ultra HD Smart TV 13 bin 999 TL,
Hi-Level 55" Ultra HD 4K Smart TV 12 bin 999 TL,
Toshiba 43" UHD 4K Smart Led TV 10 bin 999 TL,
Hi-Level 32" Webos HD Ready TV 4 bin 799 TL,
Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4 bin 599 TL,
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3 bin 499 TL,
Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL,
Sinbo Dik Süpürge 699 TL,
Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL,
Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL,
Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL,
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 TL,
Arzum Nuvo Saç Maşası 549 TL,
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL,
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 TL,
Aprilla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 TL,
Bambu Kesme Tahtası 3'lü 129 TL,
Tantitoni 4 Parça 2 Kişilik Kahve Takımı 179 TL,
Orta Boy Güveç Tenceresi 79,90 TL,
Manuel Doğrayıcı 640 cc 89,90 TL,
Fonksiyonel Rende 149 TL,
3 Kişilik Bazalı Kanepe 6.390 TL,
Masa Takımı 5 bin 199 TL,
Sinbo Ayakkabılık 199 TL,
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL,
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3 bin 299 TL,
Cooler Box Termos 15 Litre 499 TL,
Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 TL,
Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 TL,
Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 TL,
Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.