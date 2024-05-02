02 May 2024 - 16:49 - Gündem

A101’de bu hafta karavan ve kamp malzemeleri fırsatı var

2 Mayıs 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın 2 Mayıs 2024’te A101 marketlerde neler satışa sunulacak.