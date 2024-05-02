Yerinde dönüşüm kriterleri açıklandı Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit açıkladı

Depremlerde yaraların sarılması ve yerinde dönüşüm sürecinin desteklenmesi amacıyla yerinde dönüşümde başvuru yapacak olanlar için kriterler belli oldu. Yeşilyurt Belediye Meclisi’nde alınan karar şu şekilde:

“Uygulama sonrası yeni yapılacak yapı için emsal hesabında, ilgililerce önceden yapılan kamu ortaklık payı hibeleri ve yıkılan yapı yoğunluklarının mücbir hal kapsamında, mevcut yapı ruhsatındaki toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla bir kereye mahsus tekrar kullandırılması ve yeni durumda ifraz işlemlerinin ilgililerin arsa payı oram üzerinden yapılması, ifraz yapılmadan yapı ruhsatı başvurularında da emsal hesabının arsa payı üzerinden değerlendirilmesi. (Mahkeme kararı ile yapı ruhsatı iptal edilen yapılar hariç)”

“Yapı kullanma izin belgesi almış ve birden fazla yapı bulunan parsellerde ilgililerce ifraz edilmeksizin yapı ruhsat başvurularında idarece yapılara ait deprem öncesi vaziyet planına ve eski yapı kütlesinin dışına çıkmamış olmak kaydı ile yapılan başvurularda sadece başvuruya konu yapı maliklerinin muvafakati ile işlem tesis edilecektir.”

“Yıkılan yapı için idare tarafından deprem öncesinde tanzim edilen Yapı Ruhsatının eki projelerde verilmiş toplam inşaat hakkının müktesep hakkı olduğu, kırmızı kot altında kalan inşaat hakkı hariç olmak üzere zemin üstü (zemin dahil) tüm yapı emsal alanının planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen şartlara aykırı olmamak kaydıyla 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile belediyemizce alınan ilave kararlara uygun statik tasarımlarının yapılmış olması halinde mücbir hal kapsamında tekrar kullandırılması. Bu durumda meri plan kapsamında yapı yoğunluğunu kullanamayan taşınmazlarda yapı yüksekliği en çok 22.50 metreyi geçmemek üzere ilave bir kat yapılabilir. (daha önce ek meclis kararları ve encümen kararları doğrultusunda ek kat alan yapılar için)”

“Ayrık ve Blok yapı nizamlı yapı adalarında parsel maliklerinin talep etmesi halinde Taban Alan Katsayısı oranını geçmeyecek ve yürüklükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen cephe uzunluklarını aşması durumunda uygun dilatasyon ile ayrılması halinde bitişik (kütle şeklinde) yapılar yapılabilir.”

“Uygulama İmar Planında ayrık ve blok nizam olan yerlerde zeminde bitişik nizam yapılaşmanın oluştuğu durumlarda Taks-Kaks değerlerine planda gösterilen esaslara uyulması kaydıyla bahçe mesafelerinin mevcut yapılaşmaya göre düzenlenmesi.”

“Binalar, planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında yoldan ya da tabii zeminden kotlandırılabilir. Ancak, ada bazlı uygulamalarda ±0.00 kotu, yapı kitlesinin köşe kotları ortalamasıdır. Adanın bir bütün olarak projelendirilmesi ve yol kotu tutanağı düzenlenmesi halinde yapılar yoldan, yapıların oturacağı tabii zemin ortalamasından veya ada içerisinde oluşturulacak servis yollarından ve T2 alanlarında parsel içinden oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir. Su basman kotu +0.00 kotu ile +1.20 metre kotu arasında inşa edilebilir.”

“Binalar, planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında yoldan ya da tabii zeminden kotlandırılabilir. Ancak, ada bazı veya büyük parsellerde site seklindeki yapılaşmalarda; site içi servis yollarının vaziyet planına göre düzenlenmesi halinde yapılar imar yolundan, yapıların oturacağı tabi zemin ortalamasından veya parsel içerisinde oluşturulacak servis yollarından ve T2 ( Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) alanlarında parsel içinden oluşturulacak servis yollarından kotlandırılabilir.”