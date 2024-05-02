Borç açıklanmadı ama araziler satışa çıktı Yeşilyurt Belediyesi 238 taşınmaz mal satışa çıkarılıyor

Yeşil Belediye Meclisi, Mollakasım Mahallesi’nde 110 ada 120 parsel, Cafana Mahallesi’nde 1 ada 1 parsel, Duranlar Mahallesi’nde 1 ada 1 parsel, Samanköy Mahallesi’nde 2 ada 2 parsel olmak üzere 4 mahallede toplam 238 taşınmaz malların satışa çıkarılması teklifi görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste alınan karar özeti şu şekilde:
“Mülkiyeti Belediyemize ait Mollakasım Mahallesi 105 Ada 45 Parsel; 105 Ada 46 Parsel, 105 Ada 47 Parsel, 105 Ada 49 Parsel, 105 Ada 50 Parsel. 105 Ada 51 Parsel, 105 Ada 52 Parsel, 105 Ada 53 Parsel, 105 Ada 54 Parsel, 105 Ada 57 Parsel. 105 Ada 64 Parsel, 105 Ada 65 Parsel, 105 Ada 66 Parsel, 105 Ada 67 Parsel, 105 Ada 68 Parsel, 105 Ada 69 Parsel, 451 Ada 1 Parsel, 451 Ada 10 Parsel, 451 Ada 11 Parsel, 451 Ada 12 Parsel, 451 Ada 13 Parsel, 451 Ada 14 Parsel, 451 Ada 2 Parsel, 451 Ada 3 Parsel, 451 Ada 4 Parsel, 451 Ada 5 Parsel, 451 Ada 6 Parsel, 451 Ada 7 Parsel, 451 Ada 8 Parsel. 451 Ada 9 Parsel, 452 Ada 1 Parsel, 452 Ada 10 Parsel, 452 Ada 20 Parsel. 452 Ada 21 Parsel, 452 Ada 23 Parsel, 452 Ada 24 Parsel, 452 Ada 3 Parsel, 452 Ada 4 Parsel, 452 Ada 8 Parsel, 452 Ada 9 Parsel, 453 Ada 1 Parsel, 453 Ada 10 Parsel, 453 Ada 11 Parsel, 453 Ada 12 Parsel, 453 Ada 13 Parsel, 453 Ada 14 Parsel, 453 Ada 15 Parsel, 453 Ada 16 Parsel, 453 Ada 17 Parsel, 453 Ada 18 Parsel, 453 Ada 19 Parsel, 453 Ada 2 Parsel. 453 Ada 20 Parsel. 453 Ada 21 Parsel, 453 Ada 22 Parsel, 453 Ada 23 Parsel, 453 Ada 24 Parsel, 453 Ada 3 Parsel, 453 Ada 4 Parsel, 453 Ada 5 Parsel, 453 Ada 6 Parsel, 453 Ada 7 Parsel, 453 Ada 8 Parsel, 453 Ada 9 Parsel, 454 Ada 1 Parsel, 454 Ada 10 Parsel, 454 Ada 2 Parsel, 454 Ada 3 Parsel, 454 Ada 4 Parsel, 454 Ada 5 Parsel, 454 Ada 6 Parsel, 454 Ada 7 Parsel, 454 Ada 8 Parsel, 454 Ada 9 Parsel, 455 Ada 1 Parsel, 455 Ada 2 Parsel, 455 Ada 3 Parsel, 455 Ada 4 Parsel, 455 Ada 5 Parsel, 455 Ada 6 Parsel, 455 Ada 7 Parsel, 455 Ada 8 Parsel, 456 Ada 1 Parsel, 456 Ada 12 Parsel, 456 Ada 15 Parsel, 456 Ada 16 Parsel, 456 Ada 2 Parsel, 456 Ada 3 Parsel, 456 Ada 4 Parsel, 456 Ada 5 Parsel, 456 Ada 6 Parsel, 457 Ada 3 Parsel, 463 Ada 2 Parsel, 463 Ada 3 Parsel, 463 Ada 4 Parsel, 463 Ada 5 Parsel, 465 Ada | Parsel, 465 Ada 2 Parsel, 465 Ada 3 Parsel, 465 Ada 4 Parsel, 465 Ada 5 Parsel, 465 Ada 6 Parsel, 465 Ada 7 Parsel, 465 Ada 8 Parsel, 466 Ada 2 Parsel, 467 Ada 2 Parsel, 471 Ada 8 Parsel, 471 Ada 9 Parsel, 472 Ada 4 Parsel, 473 Ada 3 Parsel, Cafana Mahallesi 184 Ada 30 Parsel: Duranlar Mahallesi Ada 183 Parsel, Samanköy Mahallesi 241 Ada 1 Parsel; Samanköy Mahallesi 247 Ada 29 Parsel'in satışı gerekmektedir. Uygun görüldüğü taktirde yukarıda bahsi geçen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince satılıp satılamayacağı, satışı halinde satış bağlanmasını arz ederim.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.