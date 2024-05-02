Malatyalılar Bakan Özhaseki’den ne istedi?  BUSABAH Medya sordu vatandaş yanıtladı

BUSABAH Medya aracılığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den bazı taleplerde bulundular. Malatya için beklentilerinin olduğunu ifade eden vatandaşların öncelikli istekleri ise Malatya merkezinin ayağa kaldırılması, hak sahiplerine konutların ve dükkânların verilmesi oldu. Bazı vatandaşlar şehirdeki düzensizlikten ve bakımsızlıktan şikâyetçi olurken bazıları ise artık somut bir çalışma görmek istediklerini söylediler.

“BİR ŞEYLERİN ARTIK SOMUTLAŞMASI GEREKİYOR”

Malatya’ya artık öncelik tanınması gerektiğini ifade eden Miraç İzciler,

“Malatya için çok beklentimiz var. Temennimiz odur ki Malatya bir an önce ayağa kalkar. Bizi bir an önce bu kaostan kurtarmaları lazım. Devletimiz milletimiz el birliğiyle bu şehri ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bizlerin de bu konuda katkı sunmamız gerekiyor. Mahkeme süreçleri, yıkımlar devam ediyor. Ama artık o kadar sıkıldık ki acaba devlet bize mavi boncuk mu dağıtıyor? Burası rezerv alan, şurası rezerv alan gibisinden şeyler söyleniyor. Yani çok yorulduk artık. Bir şeylerin artık somutlaşması gerekiyor. Sürecin hızlanması lazım çünkü Malatya gün geçtikçe kan kaybediyor. Nitelikli insanların hepsi göç ediyor Malatya’dan. Fırsat bulan insanlar memleketten kaçmaya başladı. Kaçması da gayet doğal. Bizi çaresiz bırakırlarsa Malatya daha çok kan kaybeder. Hatay’ı gördük geçen günlerde, 400 firma yapımını üstlenmiş, Malatya’da sadece bir firma çalışmalar yapıyor. Malatya ahde vefa da gösterdi. Malatya diğer illerden daha çok oy verdi. Malatya’ya artık öncelik tanınması gerekiyor. Umarız bu kafa karışıklığı son bulur”

şeklinde konuştu.

“İNŞA ÇALIŞMALARI BİRAZ YAVAŞ İLERLİYOR”

Bakan Özhaseki’den çalışmaların hızlandırılmasını talep eden Fikret Ayabakan ise,

“Malatya’nın ayağa kaldırılmasını istiyoruz. Televizyonlardan gördüğümüz ve duyduğumuz kadarıyla Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep’teki hizmetler daha fazlaymış. Bizim buradaki yapım ve inşa çalışmaları biraz yavaş ilerliyor. Tek isteğimiz diğer şehirlerdeki gibi Malatya’nın da ayağa kaldırılması. Gayemiz ve isteklerimiz bu yönde. İnşallah vatandaşımız rahat eder, biz de rahat ederiz. Allah vatana millete hizmet edenlerin yardımcısı olsun. Vatanı yıkmaya uğraşanlara da fırsat vermesin. İnsanlar zorluk içerisinde. Benim evim hafif hasarlıydı. 30 sene çalışıp krediyle, borçla bir ev aldım. Çok şükür depremlerde bir şey olmadı”

dedi.

“BİR BELİRSİZLİK VAR”

Malatya’da bazı belirsizliklerin olduğunu ve bu belirsizliğin artık giderilmesi gerektiğini söyleyen Mustafa Necati Çakır,

“Malatya’nın durumu ortada. Bir plan program yok. Öncelikle çarşımızın yapılması lazım. Orta hasarlı binaların durumu ortada. Yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? Bir belirsizlik var. Malatya’nın problemleri çok fazla. Bu sorunların bir an önce giderilmesi lazım. Şehrin artık ayağa kalkması lazım. Benim evim az hasarlı, onarım yaptık oturuyoruz ama artçılar korkutuyor. Tedirginlik devam ediyor”

ifadelerine yer verdi.

“Öncelikle şu yıkıntıların temizlenmesi lazım” diyen Arif Marasalı ise enkazlardan kalan atıklardan şikayet ederek temizlenmesi gerektiğini, çevre bakımına öncelik verilmesi gerektiğini belirterek,

“Bu şehirde bakım yok. Çarşının göbeğinde bile bir düzensizlik var. Öncelikle şu çöplerin ve enkazlardan kalan atıkların temizlenmesi lazım. Bu kalıntılar bize yakışmıyor. Depremden sonra hiçbir şey yok ortada”

şeklinde konuştu.

“KONTEYNERLERDEN KURTULMAK İSTİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasını isteyerek,

“Biz Sayın Bakanımızdan evlerin bir an önce yapılmasını, esnaflara dükkânların bir an önce verilmesini talep ediyoruz. Artık konteynerlerden kurtulmak istiyoruz. Yaz geldi, sıcaklarda konteynerlerde durulmuyor. Hastası olanlar var, yaşlısı olanlar var. İhtiyaç sahibi insanlarımız var. Esnaflarımızın durumu ortada, bu şehrin bir an önce ayağa kalması gerekiyor. Konteyner iş yerlerinde satış da yapılamıyor. Müşteri içeri giriyor, küçük bir dükkân. Giren bakıp geri çıkıyor. İşler günü gününü tutmuyor. Kira alınmıyor ama ben ekmeğimi çıkartmadıktan sonra bir şey yapamıyorum. Kirayı bırak yeri geliyor ben eve ekmek götüremiyorum. Bunun için bir an önce esnafların dükkânları verilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız evine esnaflar dükkânlarına kavuşmalı, şu konteynerlerden kurtulmamız lazım. Bizim tek isteğimiz bu başka da ne diyebiliriz? Depremin yaralarının sarılmasını istiyoruz”

dedi.