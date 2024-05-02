Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Süper Lig’de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
5 Mayıs Pazar
16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge
19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.