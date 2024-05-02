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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu mask
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Trendyol Süper Lig’de 35. hafta heyecanı yarın, 4 Mayıs Cumartesi, 5 Mayıs Pazar ve 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig’de 35. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

4 Mayıs Cumartesi

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

19.00 Samsunspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

5 Mayıs Pazar

16.00 Başakşehir - Kasımpaşa: Mert Güzenge

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Halil Umut Meler

6 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 16:17 - Spor

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