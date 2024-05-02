O takım, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak. Zorluk derecesi yüksek maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Hilmi Bugüner yönetiminde aralıksız bir şekilde devam eden Gaziantep ALG Spor'da moraller yüksek.

Teknik ekip değişikliğinin ardından son 5 maçını da kazanan Sarı-grili takım, pazar günü şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'a konuk olacak. Gaziantep ekibi, zorlu maçta güçlü rakibini yenerek hem sezonu galibiyetle noktalamak hem de ligi ilk 4 içerisinde bitirmek için sahaya çıkacak.

"Biz kendi işimize bakacağız"

Galatasaray hazırlıklarının yoğun bir tempoda devam ettiği Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Bu hafta oynanacak maçlar ile sezonu noktalayacağız. Bu sezon bizim adımıza çok şanssızlıklarla geçti. Bu sezondan gereken dersi çıkarıp yeni sezonda yine şampiyonluk mücadelesi veren bir takım ortaya çıkaracağız. Sezonun son haftasında önemli bir maça çıkacağız. Tabii kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya çıkıp kendi futbolumuzu ortaya koyacağız ve kendi prestijimiz için sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı