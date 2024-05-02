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Sivasspor’da neşeli idman

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor’da neşeli idman mask
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor’da neşeli idman

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve eğlenceli oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç oynadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 May 2024 - 16:11 - Spor

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